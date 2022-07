Joachim Gérard remporte le Belgian Open (photos)

" La saveur est un peu différente, mais une victoire reste une victoire et ça me permet enfin d’inscrire mon nom au palmarès du Belgian Open, confie Joachim Gérard.Je suis très heureux et le but n’est pas de s’arrêter là-dessus. Certes, ce n’est pas la méthode espérée, mais l’important est d’être là et de gagner le dernier match. J’étais un peu tendu aujourd’hui et j’ai essayé d’utiliser les outils que j’avais pour me détendre et faire les coups que je voulais faire."

Chez les dames, la victoire finale est revenue à la Chinoise Zhenzhen Zhu, qui a battu la Néerlandaise Lizzy De Greef (6-4, 7-5). En quads, c’est le Sud-Africain Donald Ramphadi qui a défait l’expérimenté Américain David Wagner (7-5, 0-6 et 6-4).

Du côté des doubles, la paire Gérard/Peifer a gagné la finale messieurs (6-4, 6-4 face au duo Martin De La Puente/Tokito Oda) tandis que, chez les filles, Zhenzhen Zhu (comme Joachim Gérard) a réussi le doublé en s’imposant avec Manami Tanaka face à Katharina Kruger et Lucy Shuker (4-6, 6-3 (10-4)). Marcus Laudan et Ymanitu Silva (6-3, 6-0) sont eux sortis vainqueurs du double quads (contre la paire Donald Ramphadi et Kei Usami).