Dès le début du match, Joachim se montre plus précis et plus incisif alors que son adversaire semble avoir quelques difficultés à jouer à son niveau habituel. Rapidement le Belge prend l’ascendant et fait le break. "Jo" commet peu de fautes directes et emporte le premier set 6-2. Le deuxième set prend la même tournure et après le troisième jeu, Peifer demande l’intervention du kiné avant finalement d’abandonner pour blessure à la main droite.

" J’ai une douleur depuis hier et le match de double avec Joachim, je pensais que ça allait se calmer. Mais dès le début du match je n’arrivais pas à lâcher mes coups en revers à cause de la douleur. Dans le deuxième set ça devenait insupportable" explique Nicolas Peifer.

" La saveur est un peu différente mais une victoire reste une victoire et ça me permet enfin d’inscrire mon nom au palmarès après 5 ou 6 finales ici, explique Joachim Gérard.Je suis très heureux et le but n’est pas de s’arrêter là-dessus. Certes ce n’est pas la méthode espérée, mais l’important est d’être là et de gagner le dernier match. J’étais un peu tendu aujourd’hui et j’ai essayé d’utiliser les outils que j’avais pour me détendre et faire les coups que je voulais faire".

Joachim qui habite à quelques minutes de Géronsart va prendre un peu de repos avant d’entamer sa préparation pour l’US Open en participant entre autres à un stage à Chypre.

Avant cela lors de la finale dames, c’est la Chinoise Zhenzhen Zhu qui l’emporte assez logiquement face à la jeune Néerlandaise Lizzy De Greef de 18 ans. Favorite Zhu prend un léger ascendant sur De Greef pour enlever le premier set 6-4. Dans le second set, la Néerlandaise a plus de répondant menant même au score à certains moments, mais l’expérience de la Chinoise lui permet de s’imposer 7-5.

En matinée le Sud Africain Donald Ramphadi s’est défait de l’Américain Wagner sur le score de 7-5, 0-6 et 6-4. Une petite surprise.

Un bilan positif

C’est donc avec une victoire belge que se termine cette 33e édition du Belgian Open. Un tournoi qui connaît un joli petit succès tant au niveau des participants que du public.

" Le bilan est bon, le public a bien répondu présentexplique Jérémy Dieudonné le directeur du tournoi.Les joueurs sont contents, on a eu dechouettes retours et comme Joachim l’a dit il y a peu de tournois en dehors des grands chelems qui attirent autant de public. C’est quand même une fierté d’arriver à faire venir autant de monde dans les gradins. On espère les revoir l’an prochain. On n’a pas encore la date exacte, mais ça devrait être fin juillet comme d’habitude. »