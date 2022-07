Villers-le-Gambon dans une bonne spirale

En Nationale 1,Mont-Gauthier, qui reste sur un précieux succès face à Baasrode, se déplace à Maubeuge. " C’est un déplacement délicat d’autant que les Nordistes sont dans une bonne spirale, avec notamment la victoire au Tilburck,souligne Tristan Schmit.On visera donc, dans un premier temps, les 6 jeux pour conserver notre avance sur Wieze."A noter que contrairement à ce qui été annoncé, Mont-Gauthier s’est qualifié pour la finale du tournoi de Maubeuge. Les Rochefortois ont vaincu Ogy 7-6 et Isières 7-3. En Nationale 2,Saint-Servais se rend à Oeudeghien, qui s’est rapproché du top 3. " On devra composer sans notre capitaine et foncier Gaëtan Merveille, parti en vacances,avoue Victory Lelièvre.La tâche s’annonce ardue mais on doit revenir avec le point, dans l’optique du top 8."En Nationale 3,la bataille pour éviter la place de barragiste fait rage. Actuellement neuvième, Villers-le-Gambon a signé deux succès importants face à Warnant et Senzeilles. Les Villersois de Roméo Corazza sont ainsi revenus dans le sillage de Saint-Marc, Presgaux et Pironchamps A. " Ce 4 sur 6 nous relance et on doit se battre jusqu’au bout pour éviter ce barrage avec les équipes de Promotion, d’autant qu’une seule formation restera ou montera en Nationale 3."Ce samedi, les Villersois se déplacent à Clermont, qui s’était imposé à l’aller. Les Philippevillains devraient pouvoir compter sur Vander Elst au grand milieu pour engranger les points. Les Clermontois, qui visent le top 4, devront composer sans Van Houtte et Xavier Lawarée, en vacances. " On visera toutefois la victoire avant de rendre visite à Tangissart, la lanterne rouge",confie Benjamin Bastien. Saint-Marc, qui reste sur un 8 sur 9, aura à cœur de confirmer son regain de vitalité face à Warnant. " On sera au complet, avec le retour de Rémi Pairoux,insiste Geoffrey Haubruge. On pourra donc miser sur notre trio de frappe pour faire la différence. Il s’agira aussi de bien respecter les lignes au service. La tâche ne sera pas simple d’autant qu’à l’aller on n’avait pu sauver le moindre point, avec seulement 4 jeux dans l’escarcelle."Warnant, qui la veille reçoit Presgaux, alignera aussi son équipe type, avec les retours de Droussin et Étienne. Double déplacement périlleux pour Presgaux qui se rend à Warnant et Aisemont. Excusez du peu. LesSabotiers qui ne comptent plus qu’une unité d’avance sur Saint-Marc et deux sur Villers, ne seront pas à la fête. " Samedi, on devra composer sans Vanderus, Pierret et Mathieu Fouarge,précise Damien.Pour aller chez le leader, Mathieu devrait être présent."