Une reprise piano pour les Fagnards

Opposés à une P3 liégeoise, les hommes de Gabor Bukran devraient passer l’obstacle sans trop de difficultés. « Cela semble une reprise en douceur… sur papier », confirme le coach des Couvinois. Ceux-ci sortent de deux matches amicaux (une courte défaite 3-2 contre Rebecq et un plantureux succès 7-1 face à Andenne). Pas encore de quoi donner de précieuses indications à l’entraîneur namurois. « Cette rencontre arrive fort tôt dans la préparation, constate-t-il. Nous n’avons pas d’objectif précis dans cette compétition. On veut juste passer ce premier tour et aller le plus loin possible. Nous prenons très au sérieux ce duel, où nous sommes en principe favoris. » Le gardien Raya Garcia sera absent et devrait malheureusement se faire réopérer, entraînant une longue indisponibilité. B.J.