Arbitre:Moise.

SPY: absents:Autequitte, Boujabout, Jeanmart, Lassoie, Tillemans.

AISCHE: absents:Daout, Gécé; incertain:Rousseau.

Après avoir repris récemment le chemin des terrains, les choses "sérieuses" démarrent pour les deux formations ce dimanche en Coupe de Belgique et un premier tour où les Jemeppois de P1 reçoivent leurs voisins Hesbignons de D3 amateurs.

Une première rencontre à enjeu donc, mais les hommes d’Eddy Broos envisagent surtout cet affrontement comme une excellente opportunité dans le cadre dans d’une préparation qui se passe sous les meilleurs auspices."Avec un groupe rajeuni, ce sera un bon test avant les trois coups du championnat,estime leur mentor.Face à une grosse cylindrée d’un niveau deux fois supérieur au nôtre, j’espère que nous ne serons pas ridicules. Nous verrons où nous nous situons tactiquement et physiquement. J’en tirerai du positif et du négatif sans doute. Cela nous permettra de travailler nos points faibles. Et coïncidence, je vais retrouver mon fils Noa qui a émigré à Aische. Je serai supporter de mon fils mais je suis avant tout le coach de Spy (rires). Quant à la sélection, j’alignerai les joueurs qui ont été les plus présents depuis la reprise ainsi que lors des rencontres amicales."

Du côté des ouailles entraînées par Manu Rousselle, ce premier match officiel s’annonce difficile."Face à une excellente formation de l’élite provinciale, sur leur synthétique et dans la chaleur, il ne faudra pas snober Spy,craint le T1.Je m'attends à affronter un adversaire doublement motivé: ils voudront faire bonne figure devant leurs supporters et nous défaire car nous évoluons un étage au dessus. Ce sera donc compliqué. C’est un match officiel, mais ce sera aussi un très bon test avant le début du championnat. La saison passée, nous avions été au 4e tour. J’espère que nous pourrons réaliser le même parcours mais… méfiance".