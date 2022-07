Arbitre:Bonanno.

TAMINES: absents:Boukamir, Bojovic.

MOLIGNÉE:au complet.

Ce premier tour de la Croky Cup lancera véritablement la saison des deux formations namuroises. Pour celles-ci, ce sera en effet l’occasion de disputer leur première rencontre officielle. Sur papier, les Taminois semblent largement favoris. Remplis d’ambitions pour la saison à venir, les hommes de Rosa ne délaisseront pas la Coupe de Belgique. Même si les Molignards viennent d’être relégués en deuxième provinciale, la vigilance sera de mise."J’ai dit à mes joueurs qu’on ne devait pas prendre ce match à la légère. Nous avons repris les entraînements le 18 juillet, nous sommes encore en pleine préparation. Il faut donc faire attention car la réception de Molignée peut être un match piège", alerte le mentor taminois.

Du côté de Molignée, on est tout à fait conscient que la tâche s’annonce plus que compliquée."Il est clair que Tamines est favori et joue mieux au ballon que nous. Le résultat m’importera peu. Avec la création d’un nouveau noyau (17 transferts entrants), le principal sera de trouver une belle cohésion d’équipe. Je vois plutôt cette rencontre comme un match de préparation", avoue Fabrice Lokembo.

Concernant les effectifs, le groupe sambrien ne sera pas au complet. Boukamir et Bojovic seront absents pour cette rencontre. Du côté de Molignée, les seuls absents seront les joueurs non retenus par Lokembo.

La saison passée, Tamines s’était lourdement incliné (1-5) lors du 3etour face au RFC Liège. Les Molignards, eux, n’avaient pas participé à cette compétition. À noter que le vainqueur de cette confrontation s’en ira défier Oudenaarde (Nationale 2) au 2e tour.