Loyers déforcé au plateau de l’Agauche

Les Walhérois attendent lesBleus de pied ferme pour le début d’une compétition qui tient à cœur auxRouges comme le confirme le défenseur Léopold Granville. " Nous avons entamé une préparation solide avec 4 entraînements par semaine et un match au menu", confirme-t-il. Les hommes de Lionel Brouwaeys vont-ils réitérer leur superbe parcours de la saison dernière, qui les avait menés face à un club de D1A, à Ostende? " Nous devons rester les pieds sur terre et prendre match après match. Cela nous avait bien réussi", constate Léopold. Pas question pour les Walhérois de snober les Loyersois. " Je connais quelques joueurs de Loyers et ils n’ont rien à faire en P1, leur niveau étant supérieur avec des gars comme Richir. Nous devons être appliqués pour poursuivre notre parcours." Les automatismes locaux pourraient être une arme prépondérante pour passer l’obstacle namurois. " Notre noyau reste en général quasi le même hormis quelques renforts. Cela peut nous servir", conclut Granville.

Les hommes du président Fontaine, actuellement en stage à Durbuy, feront donc un crochet par le plateau de l’Agauche. Ce duel, si tôt dans la saison, servira de gros test. " C’est un solide morceau, une valeur sûre de la D3, entame le manager de Loyers Sandro Bassani.Nous avions l’habitude de disputer un match amical estival contre les Walhérois. Cette fois, on y ajoute un enjeu supplémentaire." La tâche desBleus sera rendue plus ardue en raison des absences qui grèvent le noyau namurois. " Devroye et Richir sont suspendus alors que Scaffidi, Lampecco(un ex-Onhaytois) , Boutgmi et Lamour sont en vacances", énonce Sandro. Les visiteurs seront clairement outsiders, un rôle qu’apprécie Loyers.