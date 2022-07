Loyers déforcé

Les Walhérois attendent lesBleus de pied ferme pour le début d’une compétition qui tient à cœur auxRouges comme le confirme le défenseur Léopold Granville. " Nous avons entamé une préparation solide avec 4 entraînements par semaine et un match au menu", confirme-t-il. Les hommes de Lionel Brouwaeys vont-ils réitérer leur superbe parcours de la saison dernière, qui les avait menés face à un club de D1A, à Ostende? " Nous devons rester les pieds sur terre et prendre match après match. Cela nous avait bien réussi", constate Léopold. Pas question pour les Walhérois de snober les Loyersois. " C’est un solide morceau, une valeur sûre de la D3, entame le manager de Loyers Sandro Bassani.Nous avions l’habitude de disputer un amical contre les Walhérois. Cette fois, on y ajoute un enjeu." La tâche desBleus sera rendue plus ardue en raison des absences. " Devroye et Richir sont suspendus alors que Scaffidi, Lampecco(un ex-Onhaytois) , Boutgmi et Lamour sont en vacances",