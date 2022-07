FCO NAMUR: absents:Crimi, Ibrahimi, Mouthuy, Nicolosi, Renard.

GRAND-LEEZ: absents:Barbarin, Barry, Boigelot, Gilissen, Gilles, Grégoire, Lefèvre.

Dimanche, lesOlympiens du FCO Namur (P2A) accueillent lesVerts de Grand-Leez (P1). Le duel sonnera-t-il l’heure de la revanche locale après l’élimination en quart de finale de la Coupe provinciale par les Gembloutois? Pour rappel, les Namurois n’avaient baissé pavillon qu’après la séance des tirs au but.

"Nous sommes avant tout ravis de participer à la Coupe de Belgique, une première historique pour le FCO, se réjouit le coach local Roman Severino. Ironie du sort, nous retrouvons cette équipe de Grand-Leez qui nous a éliminés en quart de finale de la dernière Coupe de province avant d’aller la remporter. Ce sera pour nous un sacré challenge face à un adversaire qui approche les matches de coupes à merveille!"Un défi en automatismes aussi pour les nouvelles recrues locales, Aliberto, A. et J. Corvo, Dessambre, Fabris, Hanchir, Herbiniat, Mathieu, Rossini, Severino et Tambour.

À l’inverse, les Gembloutois ne devraient pas connaître de soucis de cohésion. Les arrivées furent moins nombreuses. Barbarin et Barry retrouvent le club tandis que Beguin, Francotte et Piazzalunga semblent déjà bien intégrés. "Comme pour beaucoup de clubs, ce sera le premier match à enjeu où nous ne partirons pas dans l’inconnu vu notre rencontre de l’an dernier en quart de finale de la coupe de province, prévient le mentor visiteur Dany Verkamer.Nous allons rencontrer une équipe bien organisée et difficile à faire bouger."Le vainqueur du derby namurois recevra, le dimanche 7 août, le gagnant du duel entre Arquet et Ransart.