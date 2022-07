Fosses et Havrenne, même combat

En engrangeant 5 points sur 6 face à Purnode et Denée, Fosses a réalisé une bonne opération vers le maintien. Cela risque d’être une autre paire de manches face à un Saint-Servais en quête de rachat après sa sortie manquée à Saint-Denis, où il déclara forfait faute de combattants. « On s’est bien relancé mais il faudrait confirmer note regain de forme par une troisième victoire d’affilée en vue de nous éloigner du siège de barragiste, observe capi Christopher Marique. Nous serons néanmoins déforcés à la livrée par les absences de Fauchet et Bihay en vacances tandis que Lefèbvre est toujours blessé. Nous bénéficierons du retour de Vincent Denis qui disputera sa première lutte cette année. On doit aussi gérer des absences compensées par notre ex-partenaire Piron, et Lahaye, deux éléments de N2. Si on reste en promotion, nous garderons la même équipe. » Havrenne est logé à la même enseigne en hébergeant Nil. Hormis Guyot, victime d’une entorse, les Rochefortois seront au complet. « Chez nous on doit viser la victoire, lance Fred. Cela s’annonce compliqué face à une formation imprévisible et désireuse également de se racheter. On fera comme on pourra d’autant que les futurs départs de Halin, J. Jaumotte et Frérotte ont contrarié l’ambiance. » Après le carton réalisé contre Nil, Meux aura l’opportunité de se réinstaller à la 2e place en accueillant Denée. J.-M. L.