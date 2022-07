Arbitre:Lejeune.

Avec deux stages, l’un à Knokke et l’autre à Florenville, et trois matches amicaux dans les jambes, l’entraîneur Yannick Pauletti se dit satisfait de la préparation de ses joueurs. " On a pu vivre ensemble, c’était une des principales motivations de ce stage; apprendre à se connaître et briser un peu la glace." L’Union se déplacera ce dimanche avec comme objectif de franchir quelques tours dans cette Coupe de Belgique, ce qui leur a déjà assez bien réussi ces dernières saisons, reconnaît Pauletti. " C’est un match qu’on veut absolument gagner.On ne prendra pas ce match comme une rencontre de préparation, mais comme un match officiel. Depuis deux ans, on a plutôt bien réussi puisqu’on a reçu Molenbeek et on est allés à Knokke. L’idée serait de passer trois tours. Maintenant, il faut gagner contre Houffalize." Cherdon et Sbaa sont incertains pour ce dimanche (gêne).