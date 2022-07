Coupe de Belgique: Ciney et le Condrusien face à des formations luxembourgeoises

Arbitre:Ali Rahmani.

CINEY: blessés:Diallo, Despas, Martinez, Antoine, Otte; incertains:Henrotaux, Claude; absents: Villano, Kerste, Audran, Mignon.

Pour sa première officielle de la saison et son entrée en Coupe de Belgique, Ciney reçoit la P1 luxembourgeoise de Messancy. " Je connais un peu notre adversaire qui vient de monter de P2 au terme du précédent championnat. C’est une équipe qui, théoriquement, est à notre portée",indique l’entraîneur cinacien David Maucq, qui doit faire face à quelques soucis d’effectif. " J’ai une kyrielle d’absences, des blessés et des incertains, mais malgré cela, mon équipe reste compétitive et j’aurai quinze joueurs de qualité sur la feuille. Chez nous, et pour notre première à domicile, nous n’avons pas d’autre choix que de gagner. Notre but est d’aller le plus loin possible dans cette compétition."

Libramont – Condrusien (d. 16h)

Arbitre:Collin.

CONDRUSIEN: absents:Maillard, Evrard.

En déplacement à Libramont, les Condrusiens, en pleine préparation, seront opposés à une équipe de D3 ACFF ce dimanche. " C’est une équipe que je ne connais pas personnellement", indique le nouvel entraîneur desVerts, Damien Trimboli, qui s’attend à un match assez disputé. " Cette formation promue en D3 est apparemment une belle équipe, redoutable chez elle." Les joueurs du Condrusien ne partiront pas battus d’avance. " Nous allons là-bas pour jouer le jeu à fond. Gagner ce match serait une belle récompense pour nous et nous offrirait un beau déplacement à Londerzeel au prochain tour, précise un Damien Trimboli content de la préparation de son équipe.Nous avons joué contre Rochefort et nous aurons encore deux rencontres la semaine prochaine face à Ransart et Jambes. Pour l’instant, tout se passe bien et ce match à Libramont va nous permettre de voir où nous nous situons."