Chevetogne rêve d’un nouvel exploit

Pour recevoir la D3 d’Habay-la-Neuve, Chevetogne devra composer avec quelques absences. « Mais j’aurai quand même une feuille complète, rassure Michel Godefroid. C’est l’avantage d’avoir un noyau plus étoffé. Je me rappelle que l’an passé nous étions allés à Bas-Oha avec un groupe étriqué. » Après avoir affronté Marloie en finale de leur tournoi amical, les Coccinelles sont donc à nouveau opposées à une formation de Nationale. « Habay est une équipe solide qui, selon moi, a de quoi jouer le top 5 en D3 et qui dispose de plusieurs mecs qui ont été pros. Le coach est un grand formateur de jeunes. C’est un peu une autre galaxie, mais on jouera la gagne pour – qui sait ? – réitérer l’exploit d’éliminer une D3 », prévient le coach local. MLAV