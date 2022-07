«Tous les pilotes voulaient gagner à Namur»

En pleine forme, ce Bruxellois d’origine et pote d’Eddy Merckx, s’astreint encore à deux sorties à vélo par semaine."65 ou 110 kilomètres, selon le circuit", explique celui qui encadre encore une centaine de personnes aux USA pour les teams KTM, Husqvarna et maintenant aussi Gas-Gas. Un conseil toujours autant apprécié outre-Atlantique depuis qu’il a quitté l’Europe pour lesStatesdans les années 1980. Un pays où le cross sous toutes ses formes reste en pleine expansion. "L’enduro a étonnamment progressé de 25% durant le Covid, avec des épreuves rassemblant jusqu’à 1000 ou 1500 personnes",explique Roger, tout heureux de déguster une tomate-crevettes chez nous ( "On n’en trouve pas aux USA") en famille, avec sa femme, mais aussi son fils et son neveu de passage en Belgique et venus le saluer.

"Le Supercross reste évidemment la discipline la plus populaire aux USA et c’est même le premier sport à avoir retrouvé les stades après la crise sanitaire", explique-t-il.

Mais ce sont bien de ses exploits personnels en Belgique et à Namur dont il est question pour son retour. Ce gamin bruxellois, idole nationale et courtisé à son époque par les Japonais (Suzuki et Honda), puis les Américains, a toujours eu un sacré caractère."Mon père a découvert dans le journal "Le Soir" que je faisais de la moto en lisant les résultats d’une course 50cc que j’avais gagnée. Ma moto était planquée chez mon meilleur ami, un voisin. Le week-end suivant il était làpour me suivre même si on n’avait pas les moyens de me payer une moto. Mais je traînais dans les garages depuis mes 10-12 ans…"

La première, la plus belle

"C’est à Namur que j’avais suivi mon premier Grand Prix, ce fut la révélation. J’y ai roulé pour la première fois en 50cc en 1963… J’ai ensuite débuté en seniors en 1965 et – si j’ai remporté mon premier Grand Prix en 1966 – ma première victoire à Namur date de 1969,rappelle Roger. Et c’est sans doute pour moi la plus belle. J’ai raté un virage peu après le départ et ma moto était accrochée dans les filets de sécurité. J’ai dû trouver une branche d’arbre pour rebobiner le fil que je n’arrivais pas à casser à la main. Reparti dernier, j’ai réussi la remontée qu’on disait alors tout à fait impossible sur ce circuit. Pour gagner de deux secondes je pense…"

Des souvenirs namurois, Roger De Coster, spécialiste du circuit de la citadelle, en a à la pelle."La difficulté de ce circuit, c’était le changement permanent de revêtement, terre, asphalte, cailloux, racines mais aussi le changement de lumière, de l’ombre des sous-bois à la luminosité de l’esplanade. Il fallait être très précis, c’est sans doute le circuit où le pilotage était le plus important. L’endroit était mythique pour les pilotes, c’est comme à Monaco en F1. Tout le monde voulait gagner à Namur… Personnellement, j’adorais le retour sur l’esplanade, devant la grande tribune, avec l’ambiance, et aussi le premier virage au "Panorama"."

Une autre époque

A l’entendre, on souffre et on regrette encore d’avoir perdu un tel monument. Sage, De Coster résume:"c’était coûteux et peu rentable d’organiser là, car beaucoup savaient comment entrer en fraudant, vu la taille du circuit. Et aujourd’hui, comme dans tous les sports, les pilotes sont tellement préparés et spécialisés… Nous partions à l’aventure à travers le monde, parfois jusqu’en Russie en traversant les pays de l’Est sans être certains d’avoir les visas. Le circuit de Namur collait bien à cette époque." C’est à celle-là que les passionnés rendront hommage ce samedi.