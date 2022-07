La belle série de Maxence Place

Ce qu’il a fait, parvenant à décrocher de sa roue arrière ses derniers adversaires. Cette victoire, il l’a conquise avec le Tour du Valrommey dans les jambes. Sur cette course qui est considérée comme le petit Tour de France de la catégorie, il a enchaîné les places d’honneur: deux fois quatrième et une fois septième de trois des cinq étapes et sixième du classement final."Maintenant, je mets le cap vers l’épreuve interclubs de Berg-Kampenhout", ajoute-t-il celui qui pédale souvent dans la vallée de la Molignée, où il alterne rythme calme et exercices spécifiques."Avant de penser à Aubel-Thimister-Stavelot."Un de ses grands objectifs de la saison, qui aura lieu du 5 au 7 août. Où il espère succéder à un certain Cian Uijtdebroeks, lui qui avait déjà succédé au palmarès de la Philippe Gilbert à un certain Arnaud De Lie.