«Je ne dois pas changer de garde-robe»

"Je suis très heureuse de gagner ce titre à nouveau", explique-t-elle."Pourtant, cela n’a pas été simple. J’avais pris un bon départ. Mais le cintre de mon guidon s’est malheureusement desserré dans le premier tour. J’avais les freins vers le haut. Lors d’un saut, j’ai senti que cela bougeait vraiment beaucoup et j’ai alors veillé à m’arrêter en zone technique. Le mécano a simplement resserré, le guidon est resté dans la même position, mais, au moins, il était stabilisé. J’étais avec Githa Michiels quand j’ai eu cet ennui, mais elle m’a pris 40 secondes dans la manœuvre."

La Flandrienne a fait le forcing à cet instant pour tenter de décrocher un huitième titre de championne de Belgique."Pour moi, cela a été un compliqué de repartir. Mentalement. C’était difficile de me remettre dans la course. Mais je n’ai lâché et assez vite, je me suis dit que c’était possible de revenir sur elle."

Au fil des tours, la Namuroise grappille quelques secondes, refait une partie de son retard. Mais elle a cru que ce ne serait pas suffisant."Je ne reprenais que cinq secondes par tour", poursuit celle qui a quitté la formation BH Wallonie MTB Team pour rejoindre l’équipe française Rockrider Racing Team."Mais j’ai gardé un rythme constant."Au contraire de son adversaire, qui s’est un peu écrasée dans le final. " Je pense qu’elle avait fourni un gros effort en début de course pour tenter de creuser l’écart", ajoute Emeline Detilleux. " J’ai su la remonter dans l’avant dernier tour pour m’imposer avec une belle avance. Je pense que j’étais la plus forte sur ce Championnat de Belgique. Je suis très satisfaite du physique. Mais aussi du mental d’avoir su réagir après mon ennui mécanique du début de course."

Après son titre de championne de Belgique conquis l’an passé et après son maillot noir-jaune-rouge décroché cette année dans l’épreuve du short-tracé, Emeline Detilleux poursuit sa collection de tuniques aux couleurs du pays."Je suis vraiment très content, et, comme ça, je ne dois pas changer de garde-robe", glisse-t-elle dans un sourire."Je suis fière de porter le maillot de notre pays, notamment sur les épreuves internationales."

Quelle est la suite de son programme? " Je ne ferai pas les manches de la Coupe du Monde du Canada et des États-Unis, car j’ai prévu un bon bloc d’entraînement. Pour bien me préparer pour les Championnats d’Europe et du Monde."