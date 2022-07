52 pongistes aux 12 Heures de Loyers

Joli succès pour les douze heures de Loyers. Cinquante-deux pongistes venus des clubs de Profondeville, Malonne, Vedrinamur, Andoy, Leuze, Morlanwez, Moustier, Andenne, Jambes, Havelange, Gembloux, Aye et Châtelet ont disputé les douze heures, dans une ambiance bon enfant. Une compétition par équipe de deux, avec la présence de plusieurs séries B et C.