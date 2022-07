Un changement de date préjudiciable à Géronsart

Traditionnellement très fréquenté, le tournoi des jeunes du TC Géronsart a été déplacé pour tenir compte des nouvelles dates des congés scolaires. La compétition a par conséquent pris place à la mi-juillet plutôt qu’à la fin du mois d’août, avec des conséquences plutôt négatives. Mélanie Teise et Arthur De Greef, qui se sont relayés à la table de juge-arbitre tout au long de la semaine, n’ont pu que constater les désagréments de ce changement. " C’est bien simple, avec environ 120 joueurs, c’est quasi trois fois moins que lors de l’édition 2021. Le tournoi des adultes avait pourtant bien fonctionné la semaine précédente. Mais nous avons sans doute sous-estimé la portée de ce changement de date et n’avons pas assez communiqué en ce sens. Il faudra en tenir compte pour l’année prochaine et retrouver une participation plus proche de nos chiffres habituels."