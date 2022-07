Avec ces deux unités, lesBarragistes restaient plus que jamais en course pour le titre. La bande à Anthony Cardron a ensuite dicté sa loi à Presgaux et Aisemont avant de connaître un coup d’arrêt, ce samedi face à Thy-Thuillies. " Nous étions privés des services de notre foncier Grégory Blehen, remplacé par Jérôme Mosart, libre après le forfait de Spy. Et après 5 jeux, Christopher Peeters s’est blessé et est sorti pour Stevaux. Nous avons joué avec notre bonheur d’autant que nous avons mené 4-1. Nous n’avons pas été très intelligents et avons un peu trop alimenté Pierre Demoulin, le petit milieu des “Métallos”. Nous n’avons pas été assez puissants sur le rectangle, où nous faisons généralement la différence. Ce deuxième revers va nous ramener les pieds sur terre."

Avant d’aborder l’ultime ligne droite, Silenrieux A partage la première place avec Thy qui totalise 37 unités. " On a cependant une rencontre de moins et on compte deux victoires de plus. Si on veut aller cueillir les lauriers, on doit retrouver le chemin du succès et miser sur nos qualités. Pour le club, il est important de monter car, la saison prochaine, on ne pourra plus aligner deux équipes dans la même série. L’équipe B serait alors obligée de jouer dans la série Dinamo-Dyle. Il nous faudra se méfier de Denée et Sart-en-Fagne qui pourraient nous bousculer. Nous avons un bonus. À nous de ne pas le galvauder."

Silenrieux A aligne Grégory Blehen, Christopher Peeters, Julien Jacucha, Antoine Regnier, Anthony Cardron et Jérôme Mosart.