Les Mondiaux, belle expérience pour Sara Remacle

Une deuxième sélection

Sara Remacle l’a dit, il n’a pas manqué grand-chose à la Belgique pour terminer plus haut. "Lors de la première rencontre, perdue face à la Hongrie, nous avons un peu manqué de réussite, confie-t-elle. Nous avons beaucoup appris, en découvrant un autre basket. Nous avons joué des équipes asiatiques, sud-américaines ou africaines. Ce n’est pas le même basket que le nôtre. Durant ce tournoi, j’ai pris toute l’expérience que je pouvais. Cela me servira pour la suite. J’ai beaucoup appris et je suis contente d’avoir pu faire partie de cette aventure. Être sélectionnée pour ce championnat du monde, c’était une vraie fierté. C’est assez incroyable. C’est la deuxième saison où je suis reprise en équipe nationale. J’avais déjà eu la chance de disputer l’Euro U16 au Portugal l’an dernier mais, cette fois, c’était encore un niveau au-dessus."

Pas de répit

Rentrée il y a à peine quelques jours en Belgique, Sara Remacle n’aura pas vraiment eu le temps de se reposer. "Avec Courtrai, nous avons repris les entraînements ce lundi, raconte Sara. Je n’ai donc pas vraiment eu de coupure, même si je suis restée au repos pendant une semaine. C’était suffisant, j’ai quand même pu récupérer. Au moins, je n’aurai aucun problème pour retrouver le rythme."

Née en 2005, Sara Remacle va vivre sa troisième année à Courtrai. "L’objectif? Le plus de victoires possible, sourit-elle. Et d’un point de vue personnel, c’est de continuer mon apprentissage. Je dois progresser dans beaucoup de domaines, comme l’intelligence de jeu notamment. Mais je peux compter sur des filles plus expérimentées dans le groupe, cela m’aide à évoluer."

Notons que Sara Remacle n’était pas la seule Namuroise à avoir été sélectionnée puisque Nora Hucorne, la meneuse de Namur Capitale, avait également effectué le déplacement.