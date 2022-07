Les «Diables» retrouvent des couleurs

Ce fut la grande lessive au sein de l’effectif promotionnaire avec les départs de Dubois (Meux), Bihay (Fosses), Vander Elst (Sovet), Moréale (Durnal), Didion et Lamberty (Ciney)."Dommage cette ambiance devenue morose et les désertions qui suivirent car il y avait le potentiel pour faire bonne figure à l’échelon promotionnaire, la plus belle et la plus attrayante série régionale,regrette Stéphane Macor, le secrétaire qui a délaissé le gant au profit de sa vie familiale.Outre une bonne mentalité, les ingrédients qui façonnent un joueur sont dans l’ordre la tête, les jambes et puis les bras. En retenant la leçon du précédent exercice, nous avons bien ciblé nos transferts en recrutant des gars bien éduqués, reconnaissants et respectueux du club. Sans tirer de plans sur la comète, nous visons la montée en R1, un palier sur le chemin vers l’élite provinciale. Crupet, naguère en N1, reste un club mythique soutenu par des indéfectibles sympathisants. J’observe ainsi que le jeu de balle n’est pas mort partout. Il est inscrit dans notre ADN."