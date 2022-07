Le championnat du monde de supermoto fait arrêt à Mettet ce week-end

Chaque nation participante aligne une sélection de ses trois meilleurs pilotes et a également la possibilité d’inscrire une équipe Junior, une façon de mettre en évidence les jeunes talents de moins de 23 ans. Treize nations sont représentées, pour un total de dix-neuf équipes: la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, Israël, la Suisse, l’Estonie, le Portugal, la Lituanie, la Grèce, la Grande-Bretagne, la Suède et la Belgique.

Deux teams belges et un duel au sommet

Freddy Tacheny, président du Royal Union Motor Entre Sambre et Meuse (RUMESM), club organisateur se réjouit. " C’est la première fois que la Belgique accueille ce prestigieux championnat réunissant les plus grands talents du moment de la discipline, souligne-t-il.Notre club est très fier de pouvoir l’organiser à Mettet, haut lieu mondial du supermoto grâce au Elf Moto Superbiker, la compétition de référence qui se tient chez nous depuis bientôt 35 ans. Rendez-vous d’ailleurs pour l’édition anniversaire en octobre. Beaucoup de pilotes présents ce week-end sont des habitués, dont Thomas Chareyre et Marc-Reiner Schmidt qui se partagent de nombreuses victoires au Elf Moto Superbiker. Nous invitons tous les fans à nous rejoindre pour un week-end de sensations fortes!"

La Belgique aura la chance de présenter deux équipes à Mettet, l’une regroupant le multiple champion de Belgique supermoto Kevin Vieillevoye, le numéro 1 du moment Romain Kaivers et Nicolas Decaigny; l’autre, une équipe Junior composée de Loucas Capone, Romeo Fiorentino, l’ambassadeur en supermoto de l’ASBL Belgian Motorcycle Academy, et Nicolas Vandommele.

On s’attend à un week-end émaillé de courses palpitantes, avec – à suivre de près – la rencontre choc entre l’Allemand Marc-Reiner Schmidt, en tête du classement provisoire, et le Français Thomas Chareyre, huit fois champion du monde. En prélude, une manche du championnat de Belgique supermoto et de la BeNeCup ouvrira le bal le vendredi 29 juillet.