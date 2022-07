L’abondante moisson du TC La Closière

En comptabilisant 207 inscriptions réparties dans 10 catégories, le club et ses quatre courts (dont un couvert) ont atteint sa capacité d’accueil maximale. Parmi les 159 messieurs, le tableau M6 affiche un record de 36 compétiteurs tandis que les autres enregistrent une bonne vingtaine de candidats. En réunissant 48 joueuses, la gent féminine est confinée dans 4 tableaux."La participation des dames n’a jamais été aussi importante,relevait Laura Biston, juge-arbitre.Par ailleurs, nous avons connu une semaine contrariée par les caprices d’une météo imprévisible. Ainsi, lundi et mardi nous avons dû gérer deux journées caniculaires en étalant les rencontres et en multipliant les pauses boissons. Mercredi, ce fut le retour de la pluie et jeudi nous avons bénéficié d’un microclimat en passant entre les gouttes alors que nos voisins immédiats étaient quant à eux copieusement arrosés. Nous avons terminé sous un soleil à nouveau généreux. J’ajouterai que nous formons un petit club à l’esprit familial et convivial animé par 200 membres."

4 lauréats du club hôte

Les sociétaires du club se sont particulièrement distingués en remportant 4 finales sur les 10 proposées."C’est une première dans l’histoire du club,précisait la juge-arbitre.Le bilan est largement positif avec beaucoup d’inscrits et des tableaux bien fournis. Avec, en guise de cerise sur le gâteau, quatre vainqueurs du club. En 15 ans d’ancienneté à la table du juge-arbitre, je n’avais jamais connu pareille performance. Chapeau!"Au rayon masculin, Nicolas Foscolo en Messieurs 3, Yann Waty chez les Messieurs 5 et Julien Baurant dans la catégorie des Messieurs 6 ont enlevé la palme. Parmi les dames, Alexandra Biston, sœur cadette de la juge-arbitre, a pris la mesure de la Liégeoise Charlotte Chabot en deux sets (6-2, 6-3).