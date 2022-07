Haut-le-Wastia entre les montagnes

Alors qu’il s’apprête à organiser le Trail des Vues Dinantaises ce week-end, avant de quitter la Belgique pour participer à son premier Norseman, François Weynant s’est imposé sur la plus petite distance de 10 kilomètres. " Les organisateurs parviennent à tirer leur épingle du jeu grâce à une ambiance conviviale et à attirer un grand nombre de coureurs. De mon côté, c’était un des derniers gros entraînements avant le triathlon: une sortie vélo de 100 kilomètres avant d’enchaîner avec le plus petit parcours. Je me suis rapidement retrouvé, après la première côte, et j’ai géré mon avance sur un tracé agréable et bien fléché", commente le vainqueur. Chez les filles, c’est encore une fois la Dinantaise Aglaé Laloux qui s’est montrée la plus efficace.

De retour d’un trail de 19 bornes en montagne où il s’est classé 104e et 6e de sa catégorie, Fabrice Pasque foulait à nouveau les sentiers belges. L’athlète de 45 ans, qui aime varier les plaisirs, tantôt en trails, tantôt en épreuves sur route, s’est imposé avec plus de 6 minutes d’avance. " J’avais visiblement bien récupéré mais je ne voulais pas faire une trop longue distance. Les 15 kilomètres me suffisaient largement et je me suis élancé avec un rythme assez solide, qui m’a permis de creuser rapidement l’écart sur mes concurrents. Je n’ai ensuite plus été inquiété", souligne celui qui se relance dans une préparation marathon, avec l’objectif de passer la ligne en 2h40. Souvent bien classée au scratch, Stéphanie Cappelle a terminé 5e et première dame.

Retour gagnant à la compétition pour Andreas Pahos, qui s’est montré plus rapide de 2 minutes par rapport à Thibault De Rijdt sur les 23 kilomètres. La première dame, Loraine White, encore espoire, est montée sur la troisième marche du podium scratch. Le Marocain de 40 ans Rachid El Morabity, neuf fois victorieux au Marathon des Sables, a quant à lui décroché la première place des 35 km, devant le duathlète Seppe Odeyn et Virgile Vandewalle. Catherine Elleboudt, qui termine une année intense en ultratrail avec notamment deux ultra et trois longues distances, a fait une petite remontada pour finalement s’imposer. " Je suis partie troisième dame puis je suis parvenue à remonter assez facilement les deux premières. C’était peut-être plus une course nature qu’un trail pour moi avec des portions assez roulantes et la possibilité d’y mettre de la vitesse, des côtes pas trop pentues et des descentes accessibles. Encore un ultra en montagne fin août avant le retour des objectifs sur le bitume", souligne la gagnante.