J’ai livré mes premières balles à Vedrin Comognes dans un club corporatif avant de poursuivre à Émines en Régionale 3. À vrai dire, je n’étais pas très doué, si bien que je faisais le plus souvent office de sixième homme qu’on alignait lorsque le score était quasi acquis. Enfin, j’étais surtout apprécié comme boute-en-train.

Vous avez alors rapidement opté pour une carrière dans l’arbitrage?

Mon parcours de joueur fut éphémère car, après trois ans à Émines, j’ai souffert d’une hernie discale qui m’obligea à ranger mon gant. Pour tromper mon ennui, j’ai saisi l’opportunité de suivre durant cinq samedis des cours d’initiation et de perfectionnement à l’arbitrage sous la conduite de Messieurs Hayon et Laloux.

Au fil des saisons, la réglementation est devenue plus complexe…

On doit à présent réclamer et noter la carte d’identité de chaque joueur. Les nouvelles balles, la pesée et le contrôle des gants, l’observation du tamis sont autant de contraintes supplémentaires à gérer au mieux. La réglementation exige d’être vigilant avec une mobilité accrue. À 69 ans, j’ai forcément perdu de la vivacité, de l’explosivité (rires) mais mon expérience me permet d’ajuster mon placement et de ménager ainsi mes déplacements. Au-delà des sautes d’humeur de certains supporters et joueurs, je tiens à souligner que mon épouse et moi sommes toujours très bien accueillis partout. D’autant que la gestion dans certains clubs est assurée par un seul bénévole soucieux du bien être des joueurs en fournissant matériel et nourriture tout en s’occupant de la buvette et de son approvisionnement.

Quels sont vos meilleurs souvenirs?

J’épinglerai une finale de coupe de Wallonie, la petite sœur de la Balle du Gouverneur, sur la place Saint-Aubain qui était organisée par la FWABP aujourd’hui disparue. Je me souviens également du réputé Grand Prix de Belgrade cher à Léon Verschure animé par des équipes de Nationale ainsi que plusieurs finales de Coupe de l’Entente.

Que pensez-vous de la nouvelle réglementation appliquée lors des luttes de coupe de Wallonie?

Les avis sont partagés et les joueurs, en particulier, ne sont pas très enthousiastes. Il m’a fallu un temps d’adaptation évacué rapidement après deux jeux. C’est moins fatigant pour les déplacements des arbitres.

Comment pressentez-vous l’évolution du jeu de balle?

Force est de constater la diminution récurrente du nombre de sociétés. Et puis, ne dit-on pas que l’argent est le nerf de la guerre? À cet égard, certains clubs accordent 10 voire 15 euros au point à leur joueur de régionale. La priorité chez les jeunes joueurs se résume à présent à livrer et frapper le plus loin possible au détriment des échanges, des tric-trac qui ravissaient les spectateurs. Par ailleurs, je mettrai un terme à ma carrière d’arbitre l’année prochaine, à 70 ans.