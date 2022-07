"Ce n’est pas une course mais bien un parcours qui est mis à disposition. La Conquête des Ardennes, c’est 460km pour 9000m de dénivelé positif en Belgique. Les 7 Majeurs, c’est 360km pour 11000m de dénivelé. Le principe : gravir les sept plus hauts cols des Alpes en France et en Italie", explique Cédric.

Ce challenge lui trottait déjà dans la tête depuis un an. Depuis la fin de la "Conquête des Ardennes". "J’aime ces paysages incroyables, passer ma journée sur le vélo et gérer de très longs efforts. Je prends tellement de plaisir dans ce genre de challenge. Il n’y a pas de dossard ni de chrono. On le fait pour dépasser ses limites et pour l’amour du sport", poursuit notre interlocuteur.

Au programme de ces 7 Majeurs : les cols d’Izoard (19km/1105m D + ), d’Agnel (20km/1200m), de Sampeyre (15,5km/1329m), de la Fauniera (22km/1567m), de la Lombarde (21,3km/1447m), de la Bonette (25,8km/1652m) et de Vars (14,1km/798m). "Mon objectif initial était de boucler ce challenge en moins de 24h pour rentrer dans la confrérie des 7 Majeurs sous le grade de chevalier."

Mais en montagne, il faut parfois faire face à des imprévus météorologiques. Comme le confirme le cycliste de Tri4Us. Parti le lundi 18 juillet à 4h du matin, Cédric Dufey a bouclé son défi le lendemain peu avant 15h. "Les jambes étaient là mais la montagne est imprévisible. J’étais bien parti pour ne pas dépasser les 21h mais je me suis retrouvé au milieu d’un gros orage au cinquième sommet. Il n’y avait plus beaucoup de visibilité, le tonnerre craquait de partout, j’étais seul, c’était vraiment impressionnant. Après la descente de 20km sur une route mouillée et en altitude, j’étais frigorifié. Je pensais me refaire une santé dans la vallée mais cet orage a causé des coulées de boue dans le col suivant, celui de la Bonette, lequel a été fermé. Les routes ont été rouvertes après une dizaine d’heures."

En pareilles circonstances, les facultés de réaction et d’adaptation sont importantes. "Là, je me suis dit “mince, je fais quoi?” En pleine montagne comme ça, il était important de me remobiliser pour ne pas subir quelque chose de médicalement grave." Un passage dans un office du tourisme lui a permis de trouver, de justesse, une chambre dans un hôtel tout proche. Cédric a finalement pu repartir le lendemain matin pour enfin venir à bout de ces 7 Majeurs, en 35h, pause forcée comprise. "Mais je n’ai aucun regret, poursuit-il. Au final, l’expérience a encore été plus enrichissante que prévu et j’en ai pris plein les yeux et plein les jambes."

En 2023, Cédric Dufey devrait repartir pour un autre défi similaire : l’Omomarto, 370km et 10000m de D + à travers les Alpes françaises.