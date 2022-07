Bastien Marinx, sans concurrence

Parmi les 34 participants de l’épreuve la plus courte et la plus populaire, Luca Mommart s’est montré le plus rapide, devant Michiel Van Landschoot et Matteo Cadelli. Chez les filles, le podium a été formé par Alice Reynard, Géraldine Lenoble et Laure Borcy. Sébastien Mahia a devancé le jeune cadet du SMAC Hugo Lahaut et François Faveraux sur les 10 km, remportés par Leslie Colassin côté dames.