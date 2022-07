"Il y a quatre ans, le club ne comptait qu’une équipe première composée de 25 joueurs , a rappelé le président Damien Tréfois. Aujourd’hui, nous avons quatre équipes premières et quelque cent joueurs. Je remercie tout le monde de croire en notre projet."

Après avoir présenté les membres de la famille étoilée (Josette, Jean-Marie et Nicolas), le président a présenté la P3, toujours entraînée par Jean-François Herpers, qui entame sa cinquième saison à Philippeville.

"Si le but est de poursuivre notre progression , a souligné le T1, nous n’allons pas nous cacher. Nous espérons jouer le tour final, et plus si affinités. Le premier objectif est d’atteindre le troisième tour de la coupe provinciale avant de monter crescendo et de découvrir une série que nous connaissons moins bien."

Versé en P3C, le noyau A salue les arrivées de Karim Bechecker, Jonathan Hins et Quentin Masure (Walcourt), de Logan Denison (Flavion-Morialmé A) et de Damien Toussaint (Surice A). Dans le sens inverse, il enregistre le départ de Charly Museux (EC Erpion).

L’équipe B, elle, salue l’arrivée d’un nouveau coach, qui assurera aussi la fonction de joueur. "Benjamin Verlaers va apporter un vent de fraîcheur. Je lui ai confié une grande responsabilité. Je fonde beaucoup d’espoir dans l’équipe" , confiait le président. "Le potentiel est là. Ce sera un vrai challenge" , a sagement confirmé le nouveau coach de l’équipe B.

Le projet féminin est quant à lui à l’orée de sa deuxième saison. "Après une première année terminée à la sixième place, nous allons viser un peu plus haut. Nous sommes allés chercher un entraîneur qui connaît le football féminin comme sa poche. Fabrice Schietecatte est passé par Gerpinnes, Saint-Remy, ou Couvin-Mariembourg notamment. C’est un homme de montée."

Le coach de ces dames s’est même déjà fixé des ambitions en championnat. "Damien est venu me chercher avec un beau challenge , a précisé l’entraîneur de l’équipe féminine, qui sera épaulé par Éric Van Alfaene. J’ai découvert les filles au mois de juin. Les résultats passeront par la présence aux entraînements. Nous viserons le trio de tête." Et le président de conclure avec l’équipe réserve: "Nous avons créé une équipe réserve pour trente gars. Elle jouera juste avant les filles."

"Le travail réalisé par Damien est extraordinaire" , a clôturé Jean-François Herpers. Comme la saison étoilée?