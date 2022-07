Marc Closset s’offre la quatrième phase

Le plateau était à nouveau très relevé avec de nombreux séries B et C. " C’est 50% des participants. On a très peu de petits classements."

Au terme des différents tours, le Marneffois Marc Closset, qui joue en France, a vaincu en finale Sébastien Rouveroy. Demi-finaliste, le Malonnois Claudy Delahaut consolide sa première place au classement général.

La dernière étape se déroulera le samedi 30 juillet.

Classement de la 4ephase:

1. Marc Closset (B0, France); 2. Sébastien Rouveroy (B6, Tillet); 3. Matt Closset (B6, Merelbeke); 4. Claudy Delahaut (B4, Malonne); 5. Noah Closset (C2, Champ d’en Haut); 6. Jacques Carpentier (C4, Couillet); 7. Hughes Moeau (C0, Andenne); 8. Mallory Chermanne (C4, Namur).

Le classement général:

1. Claudy Delahaut (B4, Malonne) 159; 2. Sébastien Rouveroy (B6, Tillet) 149; 3. Clément Martinage (B6, Namur) 132; 4. Ethan Haelange (B6, Andenne) 126; 5. Noah Closset (C2, Champ d’en Haut) 123; 6. Lionel Pintiaux (C4, Saint-Marc) 120; 7. Patrick Petit (C0, Champ d’en Haut) 118; 8. Michel Clarembeau (C0, Saint-Marc).