«L'Ironman d'Hawaï? Aywaille, plutôt!»

Sur place, il était accompagné d'un autre Shark, Olivier Libert, finisher lui aussi, en 11h46 (1193e).

Le chrono de Gérald (12h48) et son classement (1666e sur 2247 partants, 240e des 45-49 ans) ne sont pas le plus important."L'Ironman d'Hawaï? Disons que je vise plutôt celui d'Aywaille!,rigole-t-il.Plus sérieusement, le triathlon est devenu une vraie passion. J'ai commencé en 2010 par la courte distance de l'Eau d'Heure et celui des Sharks qui sont à côté de chez moi, juste pour le plaisir de faire du sport. Le triathlon est un sport complet et qui se pratique toujours dans une bonne ambiance: j'ai tout de suite accroché."

Le désir de se tester sur des distances plus importantes le titillait."Je me suis lancé sur un demi à Gerardmer. J'ai attrapé le virus et la suite logique était un Ironman."

Avant Francfort, le Walcourien avait fait Nice (en 2014, 13h31) et Zurich (en 2016, 13h01). Il a donc la satisfaction d'avoir encore gagné quelques minutes à Francfort même si évidemment les parcours ne sont pas comparables."Comme quoi, l'âge n'est pas toujours un handicap en triathlon! Les reports dus au covid expliquent aussi que j'ai dû attendre un peu plus longtemps pour ce dernier."

L'expérience et les conseils du coach

Avec Rudy Depret comme coach, Gérald a évidemment une très solide référence sur laquelle s'appuyer."Il m'entraîne depuis dix ans déjà. Au fil du temps, outre notre amitié, on a créé des automatismes et une connaissance mutuelle de notre manière de fonctionner, la relation coach/coaché allant dans les deux sens, à mon avis. J'ai la chance extraordinaire de bénéficier de son expérience, de son art de planifier les séances d'entraînement et de ses conseils!"

L'envie de réenfiler au plus vite la combinaison est bien là."À ce jour je n'ai pas encore fixé d'objectifs mais j'ai le désir de retourner à Gerardmer. J'ai envie surtout de durer le plus longtemps possible dans ce magnifique sport!"