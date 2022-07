Couvin, place forte du vélo

Depuis, le jeune coureur flamand est passé pro et sera d’ailleurs ce jeudi à Couvin, sur cette quatrième étape du Tour de Wallonie au sein de la formation Sport Vlaanderen Baloise. Le vélo avait bien été relancé dans la localité par la Pédale Pansarde Couvinoise, avec notamment le regretté Jean Henrard. De nombreuses épreuves pour amateurs et masters y ont été organisées tandis qu’il y a désormais des courses de côtes pour les jeunes, soit des interclubs très relevés.

Couvin aime donc le vélo, a de l’ambition par rapport au cyclisme et va pleinement vivre cette journée de mardi.

Au départ de Durbuy

Cette quatrième étape va s’élancer de Durbuy, dans une zone toujours délicate à gérer, avec un dénivelé constant, avec de nombreux casse-pattes. Avant de rejoindre le Namurois via la Côte de Daverdisse à 15h05 (si vous voulez voir la caravane publicitaire, soyez à chaque fois présent une bonne quarantaine de minutes avant). Les collectionneurs de bidons et de musettes iront certainement au point de ravitaillement, planifié à Pondrôme (15h20). La course passera ensuite notamment par Baronville (15h31), Blaimont (15h45) et franchira la Meuse quasiment à la frontière, à Heer-Agimont (15h57) pour aller vers Doische (16h02), Mazée (16h13), Nismes (16h31) avant de franchir une première fois (en sens inverse) la ligne d’arrivée à Couvin (16h40), où un sprint intermédiaire est prévu. S’il y a encore des échappés, ils tenteront de résister au retour du peloton pour aller chercher les points du meilleur grimpeur dans la Côte de l’Ermitage (16h51). La course passera à Cul des Sarts (17h08) avant d’avoir un nouveau sprint intermédiaire à Presgaux (17h21). Après Boussu-en-Fagne (17h31), la finale de cette étape difficile et usante, avec plus de 3000 mètres de dénivelé positif, va monter en intensité avec la montée de la Côte du Barrage du Ry de Rome (17h47) avant que le vainqueur ne soit dévoilé à Couvin vers 17h55. Où les supporters de plus en plus nombreux d’Arnaud De Lie seront certainement bien présents, pour espérer une nouvelle victoire du jeune prodige belge.