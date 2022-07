La meneuse et ex-Belgian Cats Marjorie Carpréaux , déjà présente la saison dernière dans l’effectif conduit par Aurélien Garraux, a émis le souhait de poursuivre son aventure à Namur. Le club complétera son noyau avec des jeunes du cru.

C’est ainsi que Sarah Dossou et Clarisse Davreux devront confirmer et sont attendues pour devenir des piliers de l’équipe. Davreux, suite à sa malheureuse blessure, ne sera opérationnelle qu’en décembre. Pour Émilie Saucin , c’est un retour au bercail après 3 années. Sarah Matthys poursuivra quant à elle sa progression en continuant à faire la charnière entre la Régionale 1 et la D1 du nouveau coach portugais de l’équipe, Jose Araujo.

Wivine Defosset aura une belle carte à jouer également. Nora Hucorne et Camille Boosten , de retour de leur campagne internationale, continueront leur progression après une première année en D1. Des jeunes, telle que Shana Iemmolo seront également intégrées progressivement à des degrés divers.

Cinq joueuses étrangères en renfort

Si le club n’a pas manqué de rappeler que son ambition première sera de faire progresser ses jeunes et les conduire le plus haut possible, Namur a également annoncé ce mardi matin dans un communiqué la venue de cinq nouvelles joueuses étrangères cette saison:

« Eva Rupnik, meneuse de taille (176cm), provenant de l’équipe nationale slovène. Elle apportera toute son expérience, son organisation et son QI basket. Joueuse bien connue du coach Jose Araujo à l’époque où il exerçait en Allemagne.

Aaliyah Wilson, joueuse américaine, draftée en 2021 par Seattle. Pure poste 3 aux qualités basket intrinsèques, elle est capable de prendre un match à son compte.

Abigail Asoro, joueuse internationale suédoise, particulièrement athlétique, est passée par le grand club de Polkowice. Son talent et son fighting spirit seront de précieux atouts pour l’équipe.

Mikayla Vaughn. Cette jeune poste 5 américaine a d’ores et déjà engrangé une intéressante expérience dans le championnat italien. Elle a également effectué la pré-saison WNBA en 2021 avec Minnesota Lynx. Elle pourra user de sa taille (192cm) et ses qualités physiques tant sur le plan offensif que défensif.

Hildur Kjartansdottir. Internationale islandaise qui viendra compléter le secteur intérieur avec toutes ses qualités de scoreuse et d’altruisme. »