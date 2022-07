Les Molignards font illusion jusque 2-3 avant de subir la domination intrinsèque de leurs invités.

Bien emmenés par le trio Charlot-Delaruelle-Bihay, les Chinels mènent la danse (2-7, 3-9). Les Denéens, avec Surinx au rechas, caressent l’unité à 5-9, en vain.

Meux 13 – Nil 5

Les Brabançons Lelièvre, Marchal et Duquenne partagent les huit premiers jeux avant de concéder 7-5 au repos. En jouant en bloc, les Zicot, Troonen et Dumont à la frappe, bien secondés par Laurent et Joaris qui a doublé Massart, font cavalier seul.

Dans les rangs Nilois, Lelièvre s’aligna tracassé par l’hospitalisation en soins intensifs de son épouse victime d’un accident de trottinette.

St-Denis 13 – St-Servais 0 forfait

Hécatombe à St-Servais privé de J. Dhyne (suspendu), Génicot (malade), Piron et Scaillet (vacances). Toujours est-il que les Namurois ne présentant que trois joueurs à savoir B. Dhyne, Cornille et Gillard, durent déclarer forfait.