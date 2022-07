Le TC Jemelle en pleine reconstruction

Le tournoi de simples du TC Jemelle s’est terminé dimanche sous le soleil à l’occasion des finales, aboutissement d’une semaine qui s’est déroulée parfaitement sur le site de la rue de la Lhomme. Difficile pourtant de ne pas oublier d’où vient le club, douze mois après les inondations qui ont frappé la région ainsi que les deux sites occupés par le club. Le président Frédéric Jeannier et la secrétaire Séverine De Barquin évoquent la situation alors que la finale Dames 1* vient de débuter sur le coup de midi: " Les terrains extérieurs, rue des jardins qui ont été dévastés ne seront pas refaits (NDLR: il n’y a plus que des gravats sur place) pour la simple et bonne raison qu’ils sont en zone inondable et ne peuvent donc plus être subsidiés. Ou alors il faut des fonds privés ce qui n’est pas tenable pour un club comme nous. Les deux terrains intérieurs sont par contre redevenus opérationnels depuis les vacances de Toussaint. Ici, rue de la Lhomme, la situation était moins catastrophique, on a pu "rattraper" les terrains ". Mais le futur du TC Jemelle se déroulera probablement à quelques kilomètres de là: " Nous avons rentré à temps chez Infrasports le projet qui nous verrait déménager sur le futur site de l’Union Rochefortoise. On parle de quatre courts couverts et cinq extérieurs. Cela nous permettrait d’avoir tous les terrains sur le même site et de pouvoir gérer au mieux l’évolution de l’école de jeunes (avec Simon Rolin à sa tête) qui a logiquement et malheureusement perdu pas mal de membres depuis deux ans. Le covid, plus les inondations, cela fait beaucoup pour un club sportif. Nous sommes en pleine reconstruction" .