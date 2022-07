«La course passe devant ma maison»

Dans le peloton, il y aura un régional de l’étape. Le… Brugeois Jens Keukeleire. Le sympathique coureur de la formation EF Education-EasyPost a acheté une seconde résidence à Jemelle, où il vient régulièrement avec sa petite famille pour profiter du relief de la région. Il a même salué son épouse et ses enfants d’un signe de la main en… en pleine ascension de la première montée du Mur de Huy, samedi. " J’ai l’impression que ce sera vraiment chez moi ce lundi , rigole-t-il. En plus, la course va passer devant la maison. Ce sera vraiment chouette. Ce serait magnifique de gagner. J’ai fait la reconnaissance du circuit local vendredi encore. Je connais très bien les routes. Cela va donner le sentiment d’arriver à la maison. D’autant plus que j’y ai passé pas mal de temps."

Va-t-on assister à un sprint malgré le profil accidenté? " C’est toujours difficile à dire, je ne sais pas trop quel type de course ce sera, répond l’ancien double vainqueur du Tour de Belgique. Si on analyse les derniers vingt kilomètres, on peut penser à un sprint. Mais ce sera quand même dur dans l’ensemble. Ce sera donc peut-être un peloton réduit. Mais si tu regardes les journées de la dernière édition du Tour de Wallonie, c’était dur tous les jours, mais il n’y a qu’une seule étape qui ne s’est pas disputée au sprint. Tout dépend comment les coureurs vont faire la course, comme toujours."

Dans quel état de forme est-il actuellement? "Je me sens bien, mais je reviens d’un stage en altitude ces trois dernières semaines, il faut toujours voir comment les jambes vont répondre. Mais j’espère être bien présent dans le final tous les jours. Mon rôle sera d’aider Christian Odd Eiking, qui a déjà gagné une étape du Tour de Wallonie dans les Ardennes."

Pour rappel, la course sera encore dans la région mardi, avec une quatrième étape entre Durbuy et Couvin.