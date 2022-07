Le même Willaert se rachetait à la frappe (outre et 2-5) mais William Cassart enlevait un blanc pour approcher du but à 2-6. Deux livrées au large de Lecocq ne retardaient pas longtemps les Nordistes, Devan Cassart réussissant sa 5e outre dans le dernier jeu: 3-7.

Dans la foulée, Mont-Gauthier, avec Nicolas Schmit et le jeune Piérard en remplacement de Soquette et Fiasse, créait la surprise face à Kerksken. Sans Brassart (préservé pour la Grand-Place), le team alostois manquait d’âme. Ceci dit, le foncier de Clermont, Jonathan Lenoir, s’est montré à son avantage dans la cuvette brainoise.

Monnier laissait filer un jeu de 40 blanc et Sauvage servait pour la 2e fois hors-cadre à 40-40: 0-2. Dochier et Nantel s’imposaient à l’envoi: 2-2. Trois mauvaises de Lenoir, une outre de Corentin Schmit et une autre au contre-rechas de son frère Tristan, puis de bons envois de Nico Schmit et, fait rare, deux baraques de Dochier amenaient un inattendu 2-6. Nantel sauvait son jeu. La frappe flandrienne se déchaînait sur les services de Tristan.

Monnier et Sauvage s’imposaient pour tout remettre en question à 6-6. Pourtant, le dernier mot restait à Pairoux, aidé d’une outre de Tristan. En effet, Dochier rechassait dans le public (300) à 30-40.

En finale, Tristan et Piérard se mettaient en évidence au rechas.

Par contre, le tamis namurois craquait (14 mauvaises). Il n’en fallait pas plus pour que Joos, déchaîné, fasse la différence avec ses 8 outres, la dernière à 6-3, 40 partout.

Les résultats: Isières – Maubeuge 3-7, Kerksken – Mont-Gauthier 6-7 et Maubeuge – Mont-Gauthier 7-3.

Les équipes:

MM. Peeters et Deweireld ont aligné:

Isières: Birlouet et Willaert; Scarcez, D. Dupont et Raguet.

Maubeuge: Lecocq et Devos; D. Cassart, Joos et W. Cassart.

Kerksken: Nantel et Monnier; Sauvage, Dochier et Lenoir.

Mont-Gauthier: N. Schmit et C. Schmit; Pairoux, T. Schmit et Piérard.