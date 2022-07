BALLE PELOTE NATIONALES

Planois, qui devait composer sans Benjamin Huabruge, est rentré bredouille de son déplacement à Tourpes, le leader. Les visités empochaient les deux premiers jeux. Les Biesmois faisaient de la résistance à 2-1 et loupaient de peu l’égalisation. "À 40-40, l’arbitre a commis une erreur qui nous a coûté le jeu", regrette Alexis Perveux. Les Tourpiers alignaient alors les jeux pour filer à 7-1, au repos. Les Biesmois retrouvaient des couleurs à 10-3 et 11-4. "On aurait pu sauver le point mais Quentin Close s’est de nouveau blessé et a livré ses deux derniers jeux en marchant. Quant à moi, je me suis blessé au dos à 11-4. Mes équipiers ont été contraints de terminer à quatre. J’espère que ce n’est pas trop grave." La scoumoune poursuit les Biesmois. DO

N3

Villers-le-Gambon 13 – Senzeilles 12

Villers doit composer sans Vander Elst remplacé par Jacky Godart. Senzeilles se présente sans Eddy Charloteaux et Donadello, en vacances et Gobron, blessé. Vincent Speelers et Maxime Durbecq complètent le cinq. Avec Gaëtan Charloteaux, impérial du fond, Senzeilles prend un départ de choix et file à 0-3. Kopowitch, au service accroche le premier jeu villersois. Les Philippevillains assurent sur le tamis pour revenir à 4-5 sur des rechas entre les perches de A. Godart et Fouarge. Les Cerfontainois refusent l’égalisation et filent au repos: 4-7.

Au second acte, Villers met encore la pression sur ses invités à 7-9 et 9-10. Les Senzeillois approchent du but à 9-12 avant de craquer. Avec Arnaud Godart impérial du grand milieu, Villers grappille les jeux pour signer une deuxième victoire de rang.