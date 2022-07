Tour de Wallonie: Un départ de Temploux avant une arrivée à Rochefort ce lundi (photos)

Le départ du Tour de Wallonie 2022, à Temploux. ©ÉdA

Si la crème de la crème est encore occupée sur les routes de France où se dispute l’ultime étape ce dimanche, le Tour de Wallonie n’est pas en reste en ce qui concerne ses participants. Outre les Greg Van Avermaet (AG2R Citroën), Victor Campenaerts et Arnaud De Lie (Lotto Soudal), Cian Uijtdebroeks (Bora Hansgrohe) ou Matteo Trentin (UAE Emirates) pour ne citer qu’eux, les fans ont pu croiser le récent champion de Belgique, Tim Merlier (Alpecin Deceuninck), ainsi que le champion du monde en titre, Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl).

Le champion de Belgique Tim Merlier sur la piste de départ de l’aérodrome de Temploux. ©ÉdA

C’est d’ailleurs le Français qui a remporté la première étape du Tour de Wallonie, samedi en haut du Mur de Huy, devant Alex Aranburu Deba (Movistar) et Robert Stannard (Alpecin).

Les supporters ne le savent pas encore au départ de la première étape, mais le champion du monde Alaphilippe va s’imposer en haut du Mur de Huy… ©ÉdA

Le peloton dans les rues d’Andenne. ©Fred Moisse

Au préalable, les coureurs étaient notemment passé, en province de Namur, par les villes et villages de Fosses, Florennes, Dinant, Ciney, Gesves et Andenne.

Dimanche, c’est l’Espagnol Oier Lazkano (Movistar) qui s’est imposé au bout des 176,08 kilomètres reliant Verviers à Herve. Il a devancé le Belge Loïc Vliegen (Intermarché Wanty Gobert) et un autre Espagnol, Jesus Herrada (Cofidis). Au général, le maillot rouge de leader est désormais sur les épaules de l’Australien Stannard.

Ce lundi, le peloton sera de retour sur les routes namuroises. Après un départ donné à Visé, les coureurs prendront la direction du sud de la province de Namur, avec une arrivée prévue à Rochefort, pour un circuit local autour de la localité. Des sprints intermédiaires se disputeront une première fois à hauteur de Jemelle, et une seconde fois, à Han-sur-Lesse. L’arrivée est estimée aux alentours de 16h45 à Rochefort, là où est établi un certain Jens Keukeleire (EF Education First). Mardi, l’étape reliera Durbuy à Couvin et la journée finale de mercredi se roulera entre Le Roeulx et Chapelle-lez-Herlaimont.