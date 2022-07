Une randonnée avec 100 cyclistes extraordinaires à Rochefort

L’Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) sera présente au départ de chacune des étapes du Tour de Wallonie, en mettant en place des actions afin de sensibiliser et d’informer les spectateurs au sujet de l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la société. Elle organisera également une randonnée cycliste, en compagnie de plus de 100 personnes en situation de handicap, le lundi 25 juillet, dans la région de Rochefort, ville d’arrivée de la troisième étape du Tour. « À vélo, en tandem, en handbike ou encore en tricycle, plus de 100 cyclistes extraordinaires réaliseront un parcours vallonné, accessible à tous et sécurisé, dans différents villages aux alentours de Rochefort. Ceux-ci seront accompagnés par une trentaine de membres de notre personnel, précise l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles. Apprendre à connaître les différences permet de les comprendre et de saisir leur impact sur le quotidien. L’objectif recherché par ce projet est d’augmenter l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie sociale, en diminuant les préjugés. »