Un peloton de stars sur nos routes

Cela vaudra donc le détour dès ce samedi, avec ce départ à Temploux à 12h30 (la caravane publicitaire démarre à 11h50). Le départ réel sera donné un peu plus loin, à Suarlée. Il y aura des premières tentatives d’échappée rapidement, en directement de la Basse-Sambre, vers Fosses-la-ville (12h47), Sart-Eustache (13h06) pour ensuite remonter vers Biesme (13h16), chez le prometteur jeune Maxence Place, qui s’est encore bien illustré ces dernières semaines, chez les juniors.

Les échappés tenteront de profiter de cette région jamais totalement plate pour augmenter leur avance sur le peloton, vers Stave (13h28), Falaën (13h49) avant de plonger vers la Vallée de la Molignée, traverser la Meuse à Anhée (14h07) pour ensuite grimper la Côte d’Evrehaille (14h15), première montée répertoriée de ce Tour de Wallonie 2022. Les coureurs devront continuer à varier la puissance de leur braquet sur des routes vallonnées vers Thynes (14h27) ou Achêne (14h37), où les collectionneurs de bidons seront certainement au rendez-vous, puisque le ravito y sera planifié. Un sprint intermédiaire est programmé dans la foulée à Ciney (14h49), avant l’enchaînement de petits casse-pattes vers Sovet (14h58) et la montée répertoriée de la Tienne de Vincon (15h02). Les hommes de tête s’y disputeront le premier maillot de meilleur grimpeur, avant de se diriger vers les prochaines ascensions qui offrent des points, la Côte de Groynne (15h42) après avoir franchi Florée (15h10) ou Goyet (15h34). Ensuite, la course passera par Andenne (15h47) pour filer en province de Liège avec son circuit final autour du Mur de Huy, à grimper deux fois. " Les routes de la province de Namur peuvent être dangereuses s’il y a du vent, mais je ne pense pas que cela devrait être le cas ce samedi" , témoigne l’ancien pro Olivier Kaisen, qui avait terminé deuxième du Tour de Wallonie en 2005. "Je m’attends plus à une étape avec des échappés au début, avant la décision qui se fera dans le Mur de Huy."

La course reviendra dans la région lundi et mardi, avec des arrivées à Rochefort et Couvin.