Thomas Joye avec les Young Red Lions à Gand

Du côté des garçons, qui affronteront eux l’Angleterre, l’Écosse et l’Espagne dans la poule A (la B étant constituée de l’Autriche, de la France, de l’Allemagne et des Pays-Bas), c’est Thomas Joye qui portera l’étendard namurois de la sélection belge.

"C’est un très bon milieu de terrain, qui évolue avec notre équipe de nationale 1 et est au club depuis toujours, confie Fabrice Orbant, l’un des responsables "Be Gold" du Hockey Namur. Ses principales qualités sont sa technique, son intelligence de jeu et une très bonne accélération avec la balle.Thomas était déjà dans le noyau belge en fin de saison passée, mais avait dû décliner de précédentes sélections, pour cause de blessure subie en championnat. À 18 ans, c’est un des deux U21 première année à être repris pour ce championnat d’Europe."

Tom Stassin avec les U16

Un autre jeune Namurois, Tom Stassin, a aussi enfilé la vareuse nationale, celle des U16, la semaine dernière, à l’occasion d’un tournoi européen disputé à Francfort. Le vice-capitaine et ses équipiers y ont terminé à la quatrième place. "Tom, qui a eu 16 ans en début d’année, a joué en U19 et en N1 cette saison à Namur. Il est arrivé chez nous voici quatre ans, pour franchir un palier. C’est aussi un très bon élément, doté d’une belle technique et intelligence de jeu et assez fort tactiquement" , déclare le responsable d’un club qui voit ainsi percer, avec fierté, quelques-unes de ses pépites au niveau international.