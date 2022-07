Meux dans l’expectative pour rebondir

Après un mois d’interruption, Meux reprend le collier contre Nil, avec pas mal de points d’interrogation à la clé. Durant l’absence de Joaris, en vacances, les Bruyérois ont subi deux défaites, à St-Servais (13-8) et contre Miavoye (4-13). Y a-t-il un lien de cause à effet ? « Je n’ai aucune information sur son éventuel retour d’Espagne, déplore Baudouin Botilde. Par ailleurs, Zicot, qui livre sa meilleure saison, tentera de s’aligner, malgré un genou meurtri et soutenu par une genouillère. Bref, je suis dans l’expectative. Après la déroute contre Miavoye, ils doivent se réveiller et montrer davantage de caractère. Car Nil, bien que privé de Sauvenière et de Simon, a du répondant. Il nous reste cinq luttes, dont un déplacement à St-Denis et quatre à domicile. J’observe qu’on réussit mieux à l’extérieur. On peut d’ores et déjà faire une croix sur la montée en nationale 3. »