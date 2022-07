L’aviron prend du galon à Anhée

Le club, qui existe depuis 1865, était initialement implanté à Dinant, à côté de la gendarmerie. "En 2016, notre quai de mise à l’eau est fermé pour laisser passer le Ravel. Anhée nous propose un deal, que nous acceptons. Nous avons aujourd’hui un bâtiment qui nous permet de laver nos bateaux à l’eau de pluie et d’être autonomes en électricité, grâce aux panneaux solaires", annonce Michel Ricard, président du RCND, lors de la cérémonie.

En février 2018, le Conseil communal anhétois signe une convention commodat unissant le RCND à la commune pour 30 ans. "Il ne nous manquait que la pratique d’un sport nautique non motorisé" , expose Anne Faeles, échevine en charge des Travaux. Le montant total s’élève à 1.684.000 €, subsidié à hauteur de 75% par la Région wallonne. "Depuis deux ans, nous accueillons donc sur ce site revalorisé les scouts marins et leur hangar à bateaux, le RCND et un petit dernier, arrivé depuis quelques jours et actif dans la location de trottinettes électriques" , poursuit Anne Faeles.

Un bassin paisible

Le site était autrefois celui du camping communal. Jeanne, Anhétoise pure souche, allait y voir les garçons lorsqu’elle était plus jeune. "Quand le camping est parti, c’était mort, il y a eu un creux" , se souvient-elle. Depuis un an, elle se rend au centre pour faire du rameur, sur l’un des huit nouveaux ergomètres installés dans la salle de sport.

Le sportif yvoirien Louis Toussaint, 11edes Championnats du Monde de para-aviron en 2018, était présent lui aussi à cette inauguration. Lui est affilié au club de Wépion. "Ça me fait plaisir que le club grandisse. J’ai connu la plaine vide. L’aviron est un sport un peu moins connu que les autres. Avoir une commune qui s’y intéresse, c’est bénéfique pour le promouvoir" , soutient-il.

Côté tranquillité, le club est stratégiquement positionné pour permettre une pratique du sport optimale. "Ils ont un meilleur bassin, avec moins de bateaux et de baigneurs. C’est propice à l’entraînement et ça permet de mieux profiter des sensations de liberté qu’offre ce sport. Le bassin de Wépion reste le plus beau, mais je ne suis pas objectif" , ironise Louis Toussaint.

Chris, membre du RCND, ajoute: "Quand on sort, on apprécie la nature. On a déjà vu un chevreuil nager, des castors sur l’île de Houx, des martins-pêcheurs."

Un nouveau départ a priori réjouissant, pour les 110 membres du club, qui compte en ses rangs pas moins d’un tiers d’Anhétois.