Grand-Place, grandes premières

En deuxième lutte, la Grand-Place aura des allures de basse-cour puisque les Coquis joueront face aux Canaris . Des Thieulinois qui espèrent forcément ne pas revivre l’épisode de l’an dernier, lorsque la pluie avait empêché la tenue de la finale, dont Isières avait été désigné vainqueur par tirage au sort. " Ce n’est pas la première Grand-Place que Thieulain va jouer, mais ça reste un mythe du jeu de balle et un des objectifs de la saison ", souligne Tanguy Métayer, qui y a déjà participé à quatre reprises avec le Wolfpack . Lauréats en 2019, les Leuzois sont techniquement invaincus depuis lors, puisqu’ils n’ont pu jouer la finale de 2021. " C’est assez spécial de dire cela, mais c’est vrai. Et on est prêt à relever le défi d’aller chercher la 2eGrand-Place de Thieulain. "

Comme les demies épousent cette année les frontières linguistiques, le duel d’ouverture mettra aux prises Kerksken et Baasrode, déjà présents en 2021 mais tous deux éliminés d’entrée de jeu. " On ne sait jamais ce qu’il peut se passer dans ce genre de compétition. On l’a vu en Coupe des Flandres et à Herdersem. On n’y était pas favori mais on a gagné ", rappelle Thibaut de Winter, qui vit cette année avec Baasrode sa 7eGrand-Place… " Il serait enfin temps de gagner là-bas ", sourit-il. Ce qu’a déjà fait cinq fois Nicolas Nantel avec Kerksken. " À Bruxelles, il faut être dans un bon jour et avoir un peu de chance avec le rebond. C’est spécial mais gai à jouer. Je suis néanmoins déçu de ne pas être certain de pouvoir jouer à 100% , regrette le Namurois. J’ai eu des pépins physiques à l’épaule et cela fait 4 semaines que je n’ai plus vraiment joué à la frappe. "

Carmelo et le haut du pavé

À Mont-Gauthier, où une qualification historique pour la Grand-Place a échappé de peu à l’équipe fanion, on se consolera tout de même en envoyant le seul représentant de la Dinamo parmi la sélection nationale de minimes qui foulera les pavés avant les cadors de l’élite. Le Rochefortois Carmelo Cabu a en effet été repris par Sébastien Potiez pour aller à Bruxelles. " Quand j’ai reçu son message, ça a été une grande fierté. Mon papa était super content, ma maman a sauté dans toute la maison. J’espère qu’un jour, je jouerai sur la Grand-Place avec les adultes ", confie Carmelo (14 ans) qui évolue avec les minimes, les cadets et la division 2 de Mont-Gauthier. Et qui, dimanche, pourra se targuer d’avoir déjà livré, dans sa jeune carrière, sur la Grand-Place de Bruxelles et la place Saint-Aubain de Namur. Les deux ballodromes éphémères les plus mythiques du pays.