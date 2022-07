Villers démarre avec Godart au petit milieu, Vander Elst, la nouvelle recrute, au grand et Fouarge au fond. Les Villersois profitent des livrées fautives des Mosans pour filer à 4-1 et 7-3.

Les "Jaunes" reprennent avec Debaisieux au fond, Dombret au grand milieu et Gilon au petit. Les visiteurs reviennent à 9-6. Sous l’impulsion d’Arnaud Godart et de Vander Elst, les visités approchent du but à 12-8. Warnant fait encore de la résistance à 12-10, avant de baisser pavillon.

"Avec la présence de Christophe Vander Elst, on a un trio de frappe plus costaud, analyse Jacky Godart. C’est une victoire importante. On s’offre une bouffée d’oxygène."

Senzeilles 13 – Pironchamps B 5

Bien que privés des services de Laurent Gobron, blessé, et d’Eddy Charloteaux, en vacances, les Senzeillois, qui alignent Maxime Durbecq au petit, Dussard au grand milieu et Gaëtan Charloteaux au fond, n’ont fait qu’une bouchée des Farciennois, qui s’alignent avec Legrain, un joueur de R2.

Les visités prenaient un départ de choix et filaient sans coup férir à 3-0 et 4-1.

Sous l’impulsion de Sébastien Mine, performant du fond, les visiteurs faisaient de la résistance à 4-3 et 6-4, avant de céder l’armure.

Au second acte, les Cerfontainois, plus réguliers au service et plus performants au rechas comme au contre-rechas, alignaient les jeux à la vitesse de l’éclair, et s’envolaient à 12-4.

Pironchamps caressait le point à 12-5, avant de baisser pavillon.