Miavoye est la révélation du second tour

Fosses 13 – Purnode 7

Cette lutte, importante dans l’optique du maintien, s’apparenta à une partie de fin de saison. Sous la conduite de Charlot et Bihay, les Fossois faisaient la différence au premier acte (7-3). Le second était un remake du premier. Sans Lurkin, en vacances, et Andy Buzin, les "Brasseurs", méconnaissables, se contentaient de sauver la mise à 10-6, puis accusaient la défaite, en dépit des efforts de Denis et J. Buzin.

St-Denis 10 – Miavoye 13

Les Dionysiens entament cette lutte au sommet sous d’heureux auspices, menant 4-0, 5-2 et 7-4. Sous la houlette de la paire N. Pairoux-Merveille et du cordier D. Merveille, appelé à remplacer Brouir, les Walhérois rétablissent la parité à la reprise et poursuivent sur leur lancée en prenant le commandement (8-9, 9-11 et 10-13). Alors que T. Lecocq est le plus en vue, les visités, qui avaient permuté en vain P. Challes et Blaimont à 8-9, subissent leur première défaite à domicile.