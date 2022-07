Le vent tourne à Mont-Gauthier

Dans le duel des troisièmes entre Maubeuge et Acoz, ce sont les Français qui ont pris le meilleur en ce 21 juillet. Et qui, de ce fait, gardent seuls leur place sur la troisièmemarche du podium derrière un Thieulain qui n’a rien laissé à Wieze (2-13) et un Kerksken qui a vu Hamme-Zogge lui prendre 11 jeux. Acoz ne contestait en rien le succès des Nordistes . " Maubeuge a pris un bon départ et nous n’avons pas bien frappé , souligne Gil Thirion. On a gratté quelques jeux jusqu’à 10-5 et 10-6, mais ce n’était pas assez. Blessé, Valentin est sorti pour se mettre à l’abri pour la Grand-Place. "