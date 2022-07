Le Top 8 conforté

Après avoir assuré sa qualification pour le Tilburck, Mont-Gauthier a renoué avec la victoire et conforté sa position dans le top 8 en championnat, ce jeudi. Les jeux allèrent en partage jusqu’à 4-4. « Comme on livrait contre le vent, on a mis Corentin Schmit au fond », raconte Tristan Schmit. Un changement payant, qui permit aux Rochefortois de s’isoler à 6-4. Baasrode ne lâcha cependant rien et recolla à 6-6, avant de céder l’armure.