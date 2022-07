Premier match amical et première victoire pour les hommes de Damien Trimboli. "On n’avait que deux entraînements dans les pattes, se réjouit le nouveau mentor des Verts . J’ai pu voir du contenu dans notre jeu.Mais cela ne sert à rien de s’affoler, on n’est qu’au début de notre préparation et Rochefort sortait de plusieurs séances intensives. J’avais quand même un noyau de 19 joueurs frais. Le match aurait pu finir sur le score de 7-7, tellement il y avait d’occasions."

Le début de la rencontre est pourtant à l’avantage des Rochefortois, qui ouvrent la marque après seulement dix minutes. Ils en plantent même un deuxième avant de rentrer aux vestiaires: 0-2 à la pause. À la reprise, Godfroid réduit l’écart, avant une réaction rochefortoise (1-3). Tremblez sort alors de sa boîte pour planter un triplé et inverser la tendance, juste avant le coup de sifflet final: 4-3 score final.

Les Verts peuvent désormais aller à leur stage à Erpion l’esprit serein.

Loyers 0 – UR Namur 4

Le premier match de la saison a été bénéfique à l’UR Namur, qui s’est imposé en terres loyersoises sur un score fleuve, grâce à un quadruplé de Lwangi. "Il nous manquait sept joueurs et on avait que deux séances dans les jambes, avoue le coach loyersois, Jean-François Beguin. Mais l’objectif est accompli, les joueurs ont bien couru (sourire). On essayera d’avoir plus souvent le pied sur le ballon lors de notre prochain match contre Profondeville."

Les Loyersois encaissent d’ailleurs dès la première minute et perdent par la même occasion leur gardien, Thibault Salmon, sur blessure, qui a reçu le ballon en pleine figure. Florent Degand le remplace entre les perches, mais il ne peut intervenir sur le 2ebut de Lwangi à la 30e. En seconde période, les Loyersois tentent de revenir au score avec quatre belles occasions de Richir, qui ne fait pas mouche. En contre, Lwangi ne loupe, quant à lui, pas sa cible. À la 88e, l’attaquant namurois convertit un penalty et donne à son équipe sa première victoire.