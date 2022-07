Habituellement joués séparément, les tournois de simples et de doubles ont dû se dérouler la même semaine, cet été. Une information qui a été délivrée très tard et que le TC Spy n’a pas pu contester.

"On nous a imposé de faire les deux tournois la même semaine, parce que Géronsart a dû déplacer son tournoi de jeunes, à cause de la rentrée scolaire, anticipée cette année. Ils ont pris notre place au calendrier et nous ont demandé que l’on décale le nôtre. On a été mis devant le fait accompli et on n’a pas eu grand-chose à dire", déplore le juge-arbitre.

Malgré cela, de nombreux jeunes sont revenus. "Il y en a beaucoup qui font le tournoi depuis quelques années. Je vois maintenant des jeunes qui ont 12-13 ans et qui venaient déjà à 6-7 ans. C’est la même chose en doubles, ce sont les mêmes équipes qui reviennent parce qu’elles se plaisent bien chez nous."

Le tournoi adulte presque complet

Le TC Spy n’aura pas de vacances puisqu’il accueillera son tournoi de simples Messieurs et simples Dames début août. Georges Focroulle reconnaît que le tournoi est victime de son succès, comptant déjà plus de 310 inscrits. "C’est dans trois semaines. Je pense que les inscriptions vont se terminer à l’avance. Je devrai le clôturer à 400 participants."

Les catégories Messieurs 4, 5 et 6 affichent déjà complètes.

Les résultats

Grade 1

JG -13: Steinier N. – Herbiet G. 6/1-7/5

JG -11: Jomouton G. – Eischen I. 4/3-3/4-4/0

JF -13: Randaxhe E. – Yildiz A. 6/3-6/1

JF -11: Roberfroid L. – Gérard L. 4/1-1/4-4/2

JMx -9: Burniaux L. – Frerejean A. 4/1-4/0

Grade 2

JG -15: Lemaitre S. – Nijskens D. 6/2-6/3

JG -13: Daout L. – Jomouton G. (WO)

JG -11: Peruffo M. – Debois A. 4/1-4/1

JF -15: Roberfroid E. – Gouverneur L. 6/0-6/1

JF -13: Randaxhe E. – Yildiz A. 6/2-6/3

JF -11: Matagne R. – Roberfroid L. 4/3-4/3

JMx -9: Somers T. – Gilet G. 4/0-4/0

Grade 3

JG -15: Willems C – Monbaliu E. (WO)

JG -13: Abrassart W. – Volkov M. 1/6-6/1-6/3

JG -11: Collin N. – Zidoune L. 4/0

JF -15: Bodart F. – Grégoire V. 6/2-6/1

JF -13: Matagne R. – Mignolet F. 6/3-6/2

JF -11: Godart L. – Lengèle S. 4/2-4/1

JMx -9: Dejaiffe M. – Thone M. 4/0-4/0